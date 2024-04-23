Из-за праздничных мероприятий перекроют улицы в Екатеринбурге. ГРАФИК

В эти дни будет запрещен проезд не только для автомобилей, но и для велосипедов, самокатов и других видов транспортных средств. В том числе нельзя будет ездить и по тротуарам.
Во время репетиций парада 24 и 25 апреля с 20:00 до 04:00, 26 и 27 апреля с 20:00 до 04:00 движение транспорта будет ограничено:
— по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;
— по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
— по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
— по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
В то же время 30 апреля и 1 мая, 4 и 5 мая будет ограничено движение по следующим улицам:
— по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
— по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;
— по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;
— по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
— по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
— по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
— по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
— по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
Те же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая.
С 19:00 30 апреля и 4 мая, а также с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки:
— улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;
— улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;
— улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;
— улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;
— улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
— по пандусам транспортной развязки на улице Московской.
Кроме этого, 3 мая на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса с 11:30 до 12:00 движение транспорта будет закрыто по нечетной стороне улицы Свердлова, от улицы Мельковской до улицы Челюскинцев.
Во время проведения церемонии торжественного возложения венков к памятнику Г. К. Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение:
— по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;
— по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева;
— по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Бажова;
А также с 12:00 до 14:00 8 мая будет ограничено движение транспорта по улице Верстовой, от улицы Сибирка до улицы Романтической.
В День Победы 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение всех видов транспорта:
— по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;
— по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
— по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;
— по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
— по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
— по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;
— по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.
Также 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:
— по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;
— по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
— по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;
— по улице Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.
Также горожане не смогут оставить свои машины на парковке площади 1905 года в периоды:
— с 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля;
— с 00:00 26 апреля до 18:00 28 апреля;
— с 20:00 30 апреля до 04:00 1 мая;
— с 20:00 2 мая до окончания праздничных мероприятий.