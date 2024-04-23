В Челябинске закроют площадь Революции на время репетиций ко Дню Победы

Репетиция коллективов, которые примут участие в эпилоге Торжественного построения, назначена на 26 апреля с 16 до 21 часа. Вторую репетицию перенесли с 23 апреля на 29-е. Она также пройдёт с четырёх до девяти вечера.
— Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет. Просим заранее планировать свой маршрут передвижения, — сообщили в управлении.
Напомним, 16 апреля на площади Революции в Челябинске состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы. О том, когда пройдут остальные и где перекроют дорожное движение, сообщил вице-мэр Сергей Авдеев.