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В Челябинске закроют площадь Революции на время репетиций ко Дню Победы

Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов на два дня из-за репетиций творческих коллективов ко Дню Победы. Артисты соберутся в центре 26 и 29 апреля. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

Репетиция коллективов, которые примут участие в эпилоге Торжественного построения, назначена на 26 апреля с 16 до 21 часа. Вторую репетицию перенесли с 23 апреля на 29-е. Она также пройдёт с четырёх до девяти вечера.

— Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет. Просим заранее планировать свой маршрут передвижения, — сообщили в управлении.

Напомним, 16 апреля на площади Революции в Челябинске состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы. О том, когда пройдут остальные и где перекроют дорожное движение, сообщил вице-мэр Сергей Авдеев.