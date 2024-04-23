Жителям Самары рассказали, как длинные выходные отразятся на зарплате

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в этом году сотрудники, работающие по «пятидневке», будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно данным условиям, в мае сотрудники отработают 20 дней или 159 часов. При этом зарплата тех, кто получает оклад, не будет уменьшена из-за количества дополнительных выходных.