Жителям Самары рассказали, как длинные выходные отразятся на зарплате

В Самарской области многие горожане уже готовятся к длительным выходным. Специалисты рассказали, как майские праздники отразятся на зарплате.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в этом году сотрудники, работающие по «пятидневке», будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно данным условиям, в мае сотрудники отработают 20 дней или 159 часов. При этом зарплата тех, кто получает оклад, не будет уменьшена из-за количества дополнительных выходных.
Кроме того, у работающих по сдельной системе оплаты труда или по часам ситуация иная. Их зарплата будет зависеть от времени выполнения работы и результатов.