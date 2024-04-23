Три спортсмена из Челябинска станут участниками нового шоу «Суперниндзя. Дети»

Для 11-летнего скалолаза Александра Кожухова участие в шоу — возможность помочь девочке с ДЦП. «Ее зовут Ангелина, мы помогали ей как могли. И здесь я по этой причине. Мне кажется, я смогу пройти всю трассу. Смотрел все сезоны, поэтому знаю, что не надо торопиться, просто все спокойно делать и не нервничать», — говорит мальчик.