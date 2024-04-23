Три спортсмена из Челябинска станут участниками нового шоу «Суперниндзя. Дети»

Школьники поборются за призовой фонд в размере 6 млн рублей, который разделят три победителя. Всего в телепроекте покоряют трассу 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси.
Для 11-летнего скалолаза Александра Кожухова участие в шоу — возможность помочь девочке с ДЦП. «Ее зовут Ангелина, мы помогали ей как могли. И здесь я по этой причине. Мне кажется, я смогу пройти всю трассу. Смотрел все сезоны, поэтому знаю, что не надо торопиться, просто все спокойно делать и не нервничать», — говорит мальчик.
Тимофей Никитин 13 лет увлекается воркаутом четыре года и хочет победить в шоу, чтобы открыть свой зал. Другой участник из Челябинска — 11-летний Владислав Иванов. Он занимается скалолазанием и боулдерингом больше шести лет.
Съемки проходили в Минеральных Водах, где построили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. Четыре месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках.