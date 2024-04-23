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Узгидромет предупредил об угрозе селей и паводков в девяти регионах Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из-за сильных дождей, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие дни, синоптики объявили селе-паводковую опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По территории Узбекистана 25—28 апреля пройдут сильные дожди. В связи с этим в девяти горных и предгорных регионах Узбекистана объявлена угроза наводнений.

Кроме того, есть вероятность скопления дождевой воды, что может вызвать подтопление территорий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Узгидромета Шерзодходжа Хабибуллаев.

Опасные селе-паводковые явления возможны в следующих локациях:

В Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;

В Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

В Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

В Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

В Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

В Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам, а также в Ангрене и Алмалыке;

В Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

В Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

В Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан, проживающих в указанных локациях, отдыхающих и водителей, выезжающих в предгорные и горные районы, необходимо соблюдать меры предосторожности.