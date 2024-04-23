День Победы пройдет в Петербурге с военным парадом и салютом

Градоначальник отметил, что в мае в Петербурге ожидается много гостей, к тому же синоптики дают прогноз на теплую погоду. В этом году петербуржцы, как и другие граждане РФ, отметят 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Число участников военного парада будет насчитывать 4500 человек, сообщил глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский. По Дворцовой площади колонной проедут 78 единиц техники, включая историческую. Однако зрители не увидят в небе авиацию.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в России отменили очное проведение «Бессмертного» полка из-за соображений безопасности.