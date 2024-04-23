В Казахстане не будут восстанавливать жилье в зонах подтоплений

«Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах, там в некоторых местах придется возводить дома. И второе, восстановление жилья в местах подтопления мы не поддерживаем. Даже несмотря на пожелание человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что, по факту, эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Такие случаи уже есть, и даже репортажи по этому поводу есть. Поэтому наша рекомендация, если мы жилье восстанавливаем, мы восстанавливаем его по согласованию с министерством водных ресурсов и ирригации в тех местах, где подтоплений в будущем не ожидается».