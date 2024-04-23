В Казахстане не будут восстанавливать жилье в зонах подтоплений

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, как будут обеспечивать жильем пострадавших от паводков казахстанцев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В случае признания жилья не подлежащим восстановлению и непригодным существует два механизма. По решению акимата в данном регионе приобретается квартира, по выбору, согласованному с пострадавшим. Либо мы заново строим это жилье. То есть два механизма обеспечения жильем были официально приняты правительством. Это делается для того, чтобы максимально обеспечить гибкость данного механизма и ускорить обеспечение людей жильем. Очевидно, что покупать — это быстрее, чем строить. Это первое», — пояснил он.
Во-вторых, для выполнения ремонтных работ после заключения и технического освидетельствования жилья по решению акиматов будут либо выделять деньги на компенсацию ремонта, либо ремонт будет осуществляться за счет акимата или строительной компании, которую выберут местные исполнительные органы. Задача — максимально в короткий срок жилье выстроить и обеспечить им за летний строительный сезон всех пострадавших.
«Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах, там в некоторых местах придется возводить дома. И второе, восстановление жилья в местах подтопления мы не поддерживаем. Даже несмотря на пожелание человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что, по факту, эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Такие случаи уже есть, и даже репортажи по этому поводу есть. Поэтому наша рекомендация, если мы жилье восстанавливаем, мы восстанавливаем его по согласованию с министерством водных ресурсов и ирригации в тех местах, где подтоплений в будущем не ожидается».
Дома предполагается предоставлять пострадавшим от паводков в чистовой отделке и обеспечивать семьи базовыми вещами. Строительство уже начато в поселке Хобда Актюбинской области. Там отведена территория, к ней была подведена инфраструктура для 87 домов. По Актобе готовы 43% земельных участков от необходимой потребности.
«По Костанаю у нас достаточно много готовых участков. То есть там обеспечение участками с готовой инфраструктурой уже порядка 100% достигнуто. Акиматы эту работу ведут. Первое, что мы обязательно должны сделать, это выбрать правильное месторасположение, которое не будет потом подтопляться и не станет опять пострадавшим от наводнения. И вот по Костанаю, по Актобе эта работа уже ведется, стройку начали в Актобе, сейчас закончили подбор участков в Костанае», — заключил Канат Шарлапаев.
Он подчеркнул, что помощь в строительстве домов будет оказываться только в том случае, если жилье — единственное.