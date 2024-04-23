Нейросети, мастер-классы и фиджитал-хоккей: в Челябинске проходит цифровой форум «На Ты с ИТ»

Не секрет, что информационные технологии влияют на развитие всех остальных отраслей. И именно ИТ-технологиям посвящён молодёжный цифровой форум «На Ты с ИТ», который проходит в эти дни в Челябинске. Всех, кто заглянул или ещё побывает на форуме, ждут живые дискуссии о том, почему важно идти в ИТ и какой возможен карьерный рост, высокопоставленные гости, интерактивные зоны, матчи по фиджитал-хоккею и многое иное.