Нейросети, мастер-классы и фиджитал-хоккей: в Челябинске проходит цифровой форум «На Ты с ИТ»

В мероприятиях форума поучаствовал губернатор Алексей Текслер. Он ответил на вопросы в рамках живой дискуссии «Иди в IT», осмотрел интерактивную зону и посетил матч по фиджитал-хоккею.
На церемонии открытия форума с видеоприветствием к участникам обратился заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
— Благодаря талантливым кадрам российская IT-отрасль стала самой быстрорастущей в экономике. Динамично растёт и количество IT-компаний, — отметил Дмитрий Чернышенко. — За четыре года их стало почти в два раза больше. У нас создана многоуровневая система подготовки IT-кадров. Рассчитываем, что к 2030 году подготовим более 800 тысяч специалистов по программам высшего образования. По поручению президента идёт подготовка нового национального проекта, который будет решать ещё более сложные задачи в цифровой сфере.
Глава региона в свою очередь отметил, что в этом году форум вновь подтвердил свой федеральный статус и принял ещё больше регионов и участников.
— Информационные технологии — это стратегический сегмент экономики, который влияет на развитие всех остальных отраслей, — добавил Алексей Текслер. — Мы понимаем, что лидерство в ИТ-сфере — одно из ключевых условий, чтобы наша страна достигла технологического суверенитета. На Южном Урале ИТ-сектор уверенно развивается. У нас работают несколько тысяч ИТ-предпринимателей и более тысячи ИТ-компаний. Их оборот растёт ежегодно и с хорошим коэффициентом. Решения и продукты наших айтишников известны далеко за пределами области, а некоторые уже покорили мир.
— Очевидно, что для развития ИТ-отрасли необходимы высококвалифицированные кадры, грамотно выстроенный процесс их подготовки. Поэтому мы создаём соответствующую инфраструктуру, строим межуниверситетский кампус мирового уровня. Дали старт первому набору для обучения по проекту «Школа 21», — добавил глава региона.
Помимо этого Алексей Текслер поучаствовал в живой дискуссии «Иди в IT», в рамках которой детально ответил на вопросы, касающиеся сферы подготовки кадров для ИТ-сектора.
Также глава региона ознакомился с интерактивной зоной форума. На ней были представлены практические симуляторы и мастер-классы по сборке компьютеров и цифровых манипуляторов, сварке оптоволокна и пайке микросхем. Там участники могут ознакомится с современными цифровыми решениями и технологиями, получить практический опыт их использования.
Без внимания губернатора не остался и матч по фиджитал-хоккею между командами «Ветераны Трактора» и «ЦифроVой спецнаZ». На форуме был предложен формат Rematch Hockey от южноуральской компании IRONHEADS. Это первый мобильный хоккейный симулятор челябинского разработчика, который позволяет играть онлайн в ледовых баталиях 3×3 в виртуальном измерении.
Молодёжный цифровой форум «На ты с IT» организует Минцифры России, правительство и минцифры Челябинской области, ООО «Цифровые форумы» и «Центр развития цифровых технологий». А генеральным партнёром молодёжного цифрового форума «На ты с IT» выступил национальный провайдер «Ростелеком».
«Ростелеком» установил на площадке интерактивный стенд с активностями для студентов и школьников. А эксперты компании активно участвуют в воркшопах, мастер-классах и панельных дискуссиях деловой части форума. На своем стенде «Ростелеком» организовал интерактивную зону для геймеров, где они играют в компьютерные и VR-игры и знакомятся с привилегиями тарифного плана «Игровой».
Гостям презентовали фотобудку, работающую на базе искусственного интеллекта. С помощью этого устройства каждый желающий может сделать фото в стиле «челябинский киберпанк».
— Решение, используемое в фотобудке, — яркий пример возможностей нейросети, — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов. — «Ростелеком» внедряет искусственный интеллект как в собственных продуктах для бизнеса и государства, так и для жителей. Например, голосовые роботы на базе виртуальной телефонии помогают завести медицинскую карту пациента или записать его к нужному врачу. Решение с видеоаналитикой «Умная каска» сигнализирует руководителю предприятия о том, что его сотрудник не соблюдает технику безопасности, а видеонаблюдение с алгоритмом нейросети распознаёт нестандартное поведение школьников во время ЕГЭ.
Центральным объектом стенда стала уменьшенная копия знаменитой башни связи «Ростелекома», прототип которой находится в селе Париж Челябинской области. Возле вышки проводится масштабное спортивное мероприятие — легкоатлетический «Парижский полумарафон». Ежегодно провайдер организует телеком-инфраструктуру для этого спортивного события.
Традиционный забег проходит в селе Париж Накайбакского района и является брендом нашего региона. В этом году он состоится 2 июня. В прошлом году «Парижский полумарафон» в регионе прошёл в седьмой раз и при 33-градусной жаре.
В деловой части форума спикеры «Ростелекома» рассказали о возможностях карьерных треков в компании и дочерних предприятиях и провели мастер-класс по сварке оптоволокна. Провайдер отметил специальными призами лучшие видеоролики битвы блогеров, а также выбрал и поощрил лучший проект регионального конкурса стартапов.
Напомним, на прошлой неделе в региональном центре начали принимать заявки на первый отборочный интенсив в уникальной «Школе 21», которая вскоре откроется в Челябинске. А каким будет проект по бесплатному обучению профессиям, востребованным в сфере ИТ, собравшимся рассказали во время презентации в Южно-Уральском госуниверситете.
И в этом году в ЮУрГУ станут готовить специалистов по искусственному интеллекту. Заявления на поступление от абитуриентов начнут принимать с 20 июня.