Коммунальный флот Москвы подготовили к открытию навигации

«В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба — коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты Москвы-реки и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок в местах водовыпусков», — отметил Петр Бирюков.