14-летний лыжник из Междуреченска поборется за 6 млн рублей

14-летний лыжник Савва Суханов из Междуреченска стал участником нового спортивного шоу «Суперниндзя. Дети», премьера которого состоится 5 мая на СТС. Школьник поборется за призовой фонд в 6 млн рублей, который разделят три победителя.
Своё участие в шоу Савва посвятил отцу Виктору Суханову, который тоже проходил трассу телепроекта. Мы брали интервью у мужчины, который работает подземным электрослесарем.
«После моего выступления в шоу сын говорил мне, что точно прошёл бы дальше меня. Я тогда сказал: “Вырастешь — покажешь”. И когда узнали, что будет “Суперниндзя. Дети”, ждать не пришлось. Где-то я его направлял, помогал, перед кастингом рассказывал, как было у нас. Но в этот раз на съёмках было намного тяжелее», — говорит Виктор Суханов.
На съёмках 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси встретит 86-метровая трасса. Препятствия в этот раз адаптировали под каждую возрастную категорию участников (9−10 лет, 11−12 лет, 13−14 лет).