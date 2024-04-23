14-летний лыжник из Междуреченска поборется за 6 млн рублей

«После моего выступления в шоу сын говорил мне, что точно прошёл бы дальше меня. Я тогда сказал: “Вырастешь — покажешь”. И когда узнали, что будет “Суперниндзя. Дети”, ждать не пришлось. Где-то я его направлял, помогал, перед кастингом рассказывал, как было у нас. Но в этот раз на съёмках было намного тяжелее», — говорит Виктор Суханов.