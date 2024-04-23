Главный санитарный врач региона: ковид никуда не делся

«Ковид, как бы нам ни хотелось, — он никуда не делся, и случаи заболевания коронавирусной инфекцией мы выявляем в ежедневном режиме. <…> То есть, конечно, коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер, и она будет поднимать свою голову именно осенью и зимой», — заявила Бабура.