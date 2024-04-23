В чем разница между зелеными и желтыми бананами

Наверняка многие знают, что бананы собирают, пока они еще зеленые. И именно такие бананы менее сладкие по сравнению со спелыми, желтыми, они содержат меньше сахара. Также эти бананы включают более устойчивый крахмал, который помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает общее состояние здоровья, пишет ИноСМИ. Устойчивый крахмал не переваривается в тонком кишечнике. Поэтому его, как правило, классифицируют как пищевые волокна.