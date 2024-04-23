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МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

Замначальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова сообщила, что министерство предложило оборудовать детские лагеря и другие места массового пребывания детей укрытиями от беспилотников. Связанные с травмами от БПЛА риски возрастают, констатировала она.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного передвижения детей», — сказала Светалана Ушакова на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Она добавила, что до 1 июля на побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя дополнительно отправят сотрудников МВД для обеспечения правопорядка в летний период.

По информации «Ъ», в марте Минтранс поручил ужесточить правила полетов дронов и малой авиации на фоне атак беспилотников по промышленным объектам. Как писало издание РБК, министерство также поручило организовать в аэропортах дополнительные меры по защите от ударов БПЛА.

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