МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного передвижения детей», — сказала Светалана Ушакова на заседании комитета Совфеда по социальной политике.
Она добавила, что до 1 июля на побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя дополнительно отправят сотрудников МВД для обеспечения правопорядка в летний период.
По информации «Ъ», в марте Минтранс поручил ужесточить правила полетов дронов и малой авиации на фоне атак беспилотников по промышленным объектам. Как писало издание РБК, министерство также поручило организовать в аэропортах дополнительные меры по защите от ударов БПЛА.