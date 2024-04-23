МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного передвижения детей», — сказала Светалана Ушакова на заседании комитета Совфеда по социальной политике.