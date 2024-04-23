В Екатеринбурге умер заслуженный врач России Борис Фадин

«За время работы он проявил себя, как грамотный и добросовестный специалист, ответственный руководитель, мудрый наставник, а главное — как очень хороший человек, обладающий, казалось, неиссякаемым запасом энергии и прекрасным чувством юмора, за что всегда пользовался у всех, кто его знал, большим уважением. Весь коллектив областной больницы скорбит о безвременной кончине Бориса Васильевича. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей», — говорится в сообщении на сайте СОКБ № 1.