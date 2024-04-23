В Екатеринбурге умер заслуженный врач России Борис Фадин

В Екатеринбурге 23 апреля в возрасте 71 года скоропостижно ушел из жизни легендарный врач, заведующий отделением сосудистой хирургии Свердловской областной клинической больницы № 1 Борис Фадин.
Борис Васильевич — уроженец Каменска-Уральского — посвятил всю свою жизнь Свердловской областной клинической больнице. При его непосредственном участии были внедрены и начаты первые на Урале реконструктивные операции на аорте и магистральных артериях, именно он стоял у истоков уральской трансплантологии.
«В 1989 году он начинал разработку проблемы органного донорства и трансплантации внутренних органов на Урале. И уже в 1990 году им была выполнена первая на Урале успешная пересадка почки, — рассказали в медучреждении. — Он внедрял новейшие методы и технологии, выполнял с коллегами и своими учениками такие вмешательства, которые не делают больше нигде в Свердловской области».
Борис Фадин — был не только талантливым врачом, но и наставником, передающим свои знания и любовь к профессии новому поколению медиков.
Борис Васильевич — Заслуженный врач Российской Федерации, был неоднократно награжден почетными грамотами Министерства здравоохранения Свердловской области, дважды становился победителем в конкурса профессионального мастерства «Медицинский олимп», а в 2013 году стал победителем XII Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач-хирург».
«За время работы он проявил себя, как грамотный и добросовестный специалист, ответственный руководитель, мудрый наставник, а главное — как очень хороший человек, обладающий, казалось, неиссякаемым запасом энергии и прекрасным чувством юмора, за что всегда пользовался у всех, кто его знал, большим уважением. Весь коллектив областной больницы скорбит о безвременной кончине Бориса Васильевича. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей», — говорится в сообщении на сайте СОКБ № 1.
Прощание с легендарным уральским медиком пройдет 25 апреля с 12.00 до 13.00 в зале Дома прощания «Вознесение» на улице Серафимы Дерябиной, 41а.