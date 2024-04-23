Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику по всей России

Он сообщил, что власти республики собираются вскоре выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. По мнению Аксенова, нужно уравнять перед законом жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза. Ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами, считает глава Крыма, должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.