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Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику по всей России

В России необходимо ужесточить миграционную политику, чтобы обеспечить безопасность ее граждан, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в Крыму уже приняли ряд ограничений в сфере работы трудовых мигрантов и выявляют лица, нахождение которых на территории страны нежелательно.

Источник: AP 2023

«Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан страны», — написал господин Аксенов в своем Telegram-канале по итогам интервью телеканалу «Россия 24».

Он сообщил, что власти республики собираются вскоре выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. По мнению Аксенова, нужно уравнять перед законом жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза. Ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами, считает глава Крыма, должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.

Ранее в регионе ужесточили меры воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы.