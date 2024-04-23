В Волгоградской области ожидается до 24 градусов тепла

В Волгоградской области в этом году теплая весна раньше обычного оживила природу. В середине апреля расцвели тюльпаны и распустилась сирень. Сегодня горожане заметили на улицах тополиный пух. В ближайшие дни комфортные для прогулок температуры сохранятся. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, осадков 24 апреля не ожидается. Будет довольно сильный ветер, порывы которого достигнут 6−11 метров в секунду.
Температура в регионе ночью будет +7…+12º (местами до +3º), днем +19…+24º.В Волгограде синоптики обещают ночью +8…+10º, днем +21…+23º. Во второй половине недели в области ожидается тридцатиградусная жара.