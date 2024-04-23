В Самарской области зафиксировано 838 новых зараженных COVID-19

В Самарской области за прошедшую неделю было выявлено 838 новых зараженных коронавирусом. За этот период в регионе выздоровели более тысячи человек и были госпитализированы 54. Летальных исходов среди инфицированных в Самарской области за минувшие семь дней не выявлено.