В Самарской области зафиксировано 838 новых зараженных COVID-19

Об этом сообщается на сайте «Объясняем.РФ».
В Ульяновской области за неделю зафиксировано 110 случаев заболевания, вылечились 142 человека и были госпитализированы 14 жителей. В Оренбуржье за прошедшие семь дней зарегистрировано 38 заболевших, вылечились 69 и отправились в больницу шесть граждан. В отчетном периоде никто из зараженных COVID-19 в регионах не умер.
По числу новых зараженных коронавирусом Самарская область традиционно остается на третьем месте в России после Москвы (более 2,1 тыс. человек) и Санкт-Петербурга (925).