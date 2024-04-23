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В Самарской области зафиксировано 838 новых зараженных COVID-19

В Самарской области за прошедшую неделю было выявлено 838 новых зараженных коронавирусом. За этот период в регионе выздоровели более тысячи человек и были госпитализированы 54. Летальных исходов среди инфицированных в Самарской области за минувшие семь дней не выявлено.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается на сайте «Объясняем.РФ».

В Ульяновской области за неделю зафиксировано 110 случаев заболевания, вылечились 142 человека и были госпитализированы 14 жителей. В Оренбуржье за прошедшие семь дней зарегистрировано 38 заболевших, вылечились 69 и отправились в больницу шесть граждан. В отчетном периоде никто из зараженных COVID-19 в регионах не умер.

По числу новых зараженных коронавирусом Самарская область традиционно остается на третьем месте в России после Москвы (более 2,1 тыс. человек) и Санкт-Петербурга (925).

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