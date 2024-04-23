В Омской области внезапно начала расти заболеваемость коронавирусом

Что касается Омской области, то здесь, по данным федерального оперштаба, внезапно начала расти заболеваемость коронавирусом.
Так, с 15 по 21 апреля 2024 года, в Омской области выявлено 155 новых случаев коронавируса. Неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 133 эпизодах коронавируса в Омской области.
Количество госпитализаций с 15 по 21 апреля 2024 года в Омской области составило 17.
Напомним, что в Омской области до 31 мая 2024 года введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.