Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парках Подмосковья подготовили более 30 зон для пикников

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Свыше 30 пикниковых зон подготовили в парках Московской области для отдыха жителей и гостей региона. Почти 20 из них оснащены противопожарными мангалами, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

«На территории Московской области оборудованы 32 пикниковые зоны. Из них 18 оснащены противопожарным мангалом, чтобы жители и гости региона могли провести время на природе, пожарить шашлыки», — привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Так, согласно данным министерства, устроить пикник без приготовления еды на мангале жители и гости региона могут в парках «Дубки» в Химках, «Взлет» в Домодедове, «Заря» в Балашихе и на других площадках. Приготовить шашлыки можно будет в городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске, в домодедовских «Елочках» и в парке им. Л. Н. Толстого в Химках. Полный перечень пикниковых зон доступен на сайте министерства.

туризм и отдых