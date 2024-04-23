В парках Подмосковья подготовили более 30 зон для пикников

Так, согласно данным министерства, устроить пикник без приготовления еды на мангале жители и гости региона могут в парках «Дубки» в Химках, «Взлет» в Домодедове, «Заря» в Балашихе и на других площадках. Приготовить шашлыки можно будет в городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске, в домодедовских «Елочках» и в парке им. Л. Н. Толстого в Химках. Полный перечень пикниковых зон доступен на сайте министерства.