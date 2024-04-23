Список культурного наследия Узбекистана пополнился 10 объектами эпохи модернизма

Постановление об этом принято в Кабмине 22 апреля. В список, принятый в 2019 году, вошли следующие объекты:
- Институт Солнца;
- Гостиницы «Узбекистан», «Шодлик» и «Residence Park»;
- Станция метро «Космонавтов»;
- Голубые купола рынка «Эски Жува»;
- Научно-исследовательский институт грудной хирургии.
- Дворец авиастроителей;
- Здание ташкентского телецентра;
- Государственный музей искусств.
Кроме того, согласно постановлению, статус объекта эпохи модернизма получили следующие здания:
- Ташкентский государственный цирк;
- Ташкентская телебашня;
- Дворец «Дружбы народов»;
- Дворец искусств имени Алишера Навои (Панорамный кинотеатр);
- Жилой комплекс «Жемчуг»;
- Выставочный зал Академии художеств;
- Государственный музей истории Узбекистана;.
- Музей прикладного искусства Узбекистана;
- концертный зал «Туркестан» и его летняя площадка;
- Кафе «Голубые купола».
По информации Фонда развития культуры и искусства, вышеперечисленные здания также готовят для включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.