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Список культурного наследия Узбекистана пополнился 10 объектами эпохи модернизма

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В перечень объектов культурного наследия Узбекистана включены 10 зданий эпохи модернизма, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Постановление об этом принято в Кабмине 22 апреля. В список, принятый в 2019 году, вошли следующие объекты:

  • Институт Солнца;
  • Гостиницы «Узбекистан», «Шодлик» и «Residence Park»;
  • Станция метро «Космонавтов»;
  • Голубые купола рынка «Эски Жува»;
  • Научно-исследовательский институт грудной хирургии.
  • Дворец авиастроителей;
  • Здание ташкентского телецентра;
  • Государственный музей искусств.

Кроме того, согласно постановлению, статус объекта эпохи модернизма получили следующие здания:

  • Ташкентский государственный цирк;
  • Ташкентская телебашня;
  • Дворец «Дружбы народов»;
  • Дворец искусств имени Алишера Навои (Панорамный кинотеатр);
  • Жилой комплекс «Жемчуг»;
  • Выставочный зал Академии художеств;
  • Государственный музей истории Узбекистана;.
  • Музей прикладного искусства Узбекистана;
  • концертный зал «Туркестан» и его летняя площадка;
  • Кафе «Голубые купола».

По информации Фонда развития культуры и искусства, вышеперечисленные здания также готовят для включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО