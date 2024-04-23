В Новосибирске скончалась известная зоозащитница Екатерина Голобородько

Екатерина работала в банке, а все свободное время посвящала животным. При ее непосредственном участии зоозащитники добились изъятия у хозяев пятерых медведей, которых содержали на складе в тесных клетках.



Девушка помогала животным и другим волонтерам в самых сложных ситуациях. Екатерина Голобородько являлась общественным инспектором сибирского межрегионального отделения «Росприроднадзора», добивалась возбуждения дел о жестоком обращении с животными.



Прощание с Екатериной состоится в среду, 24 апреля, в крематории на Гусинобродском шоссе, 78 с 10 до 11.