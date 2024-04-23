От укуса умирает один из 10 тысяч: в Новосибирской области проснулись гадюки

Из-за весеннего тепла, которое в этом году пришло в Новосибирскую область довольно рано, уже проснулись гадюки. Со змеей столкнулся житель Сузунского района Сергей, который пошел собирать березовый сок. Черная рептилия пряталась в куче прошлогодней опавшей листвы. На человека не напала — была еще сонная.
Змеи могут повстречаться не только в лесу, но и на дачном участке. Их нашествия пока нет — все-таки зной еще не наступил. Однако к встрече с ними надо быть готовыми.
ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ГАДЮК В НОВОСИБИРСКЕ.
Гадюка внешне похожа на безобидного ужа. Самое яркое отличие — отсутствие у нее двух желтых пятен на голове и наличие клыков, которыми змея впрыскивает яд. У гадюки более короткое тело, от 70 до 100 сантиметров в длину, в то время как уж может достигать 1,5 метра в длину. На спинке у гадюки может быть узор из ромбов.
Чаще всего гадюки встречаются на северо-востоке Новосибирской области, но их редко можно встретить и в пригороде Новосибирска. Причем змея на человека бросается только в качестве самообороны. В большинстве случаев она сама поспешит поскорее уползти. Поэтому при встрече с гадюкой самая правильная стратегия — медленно отойти на метр-полтора и замереть.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГАДЮКА УКУСИЛА.
Для начала позаботьтесь о том, чтобы этого не произошло. В лес надевайте закрытую обувь и одежду, а если столкнулись с гадюкой, не делайте резких движений и не пугайте змею нарочно.
— Для здорового взрослого человека укус не смертелен, но в любом случае несет риски тромбоза, кровоизлияния либо нейротоксического действия, то есть воздействие на нервные клетки. Это зависит от размера змеи, от количества впрыснутого яда. Отправляясь на природу, желательно иметь при себе дексаметазон — гормон, который предотвращает различные аллергические реакции. Хотя основное воздействие яда — гемолитическое, когда нарушается свертываемость крови, и геморрагическое, когда происходит кровоизлияние не только наружу, но и во внутренние органы, — рассказал КП-Новосибирск кандидат медицинских наук Яков Новоселов.
Есть мнение, что яд гадюки весной опаснее, чем летом. Но специалист подчеркивает — укус опасен в любое время года: и в мае, и в июле, и в сентябре.
— От яда гадюки умирает в среднем один человек из 10 тысяч укушенных. Но это вовсе не значит, что нужно откладывать визит к врачу! Только это гарантированный способ спасти себе жизнь. Были случаи, когда смерь вызывало именно несвоевременное обращение к докторам, — подчеркивает Яков Новоселов.
До врачебной помощи место укуса нужно продезинфицировать и наложить давящую повязку (но не жгут), пить много воды и принять антигистаминные препараты.