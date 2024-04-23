От укуса умирает один из 10 тысяч: в Новосибирской области проснулись гадюки

— Для здорового взрослого человека укус не смертелен, но в любом случае несет риски тромбоза, кровоизлияния либо нейротоксического действия, то есть воздействие на нервные клетки. Это зависит от размера змеи, от количества впрыснутого яда. Отправляясь на природу, желательно иметь при себе дексаметазон — гормон, который предотвращает различные аллергические реакции. Хотя основное воздействие яда — гемолитическое, когда нарушается свертываемость крови, и геморрагическое, когда происходит кровоизлияние не только наружу, но и во внутренние органы, — рассказал КП-Новосибирск кандидат медицинских наук Яков Новоселов.