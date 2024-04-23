Бабура порекомендовала калининградцам отдыхать в России

Если же принято решение посетить экзотические страны, особое внимание следует уделить профилактике кишечных заболеваний. То же правило касается и посещения южных регионов России, где переносчиками заболеваний являются те же насекомые и клещи. «Чем выше температура окружающей среды, тем вольготнее себя чувствуют бактерии и вирусы. Здесь все правила, опять же, вашего поведения: это вода бутилированная, это питание в проверенных предприятиях общепита — ни с рук, ни с улицы не нужно приобретать. Очень чётко нужно смотреть на сроки годности продукции», — продолжила она.