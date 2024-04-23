Зубные кабинеты создали на базе грузовиков «Урал» в Челябинской области

О мобильных зубных кабинетах рассказал губернатор Алексей Текслер. «Еще один наглядный пример того, как помогаем фронту. Создали на базе наших “Уралов” передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил глава региона.
Оборудование в автомобиле может работать вне зависимости от доступности инфраструктуры. Машина создана для проведения осмотров и лечения в условиях бездорожья и местах, где отсутствуют стоматологические клиники.
В кузове есть несколько отсеков: помещение приема пациентов, непосредственно стоматологический кабинет, оснащенный современным оборудованием и расходными материалами, рентген-аппаратом, технический блок с генератором, санитарная комната. Две таких мобильных стоматологии передали военным из чебаркульской 90-й танковой дивизии.
«Новый автомобиль будет востребован не только на передовой, но и в мирной жизни. Уверен в “серийном” будущем нашей передвижной стоматологии», — отметил Алексей Текслер.