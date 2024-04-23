Зубные кабинеты создали на базе грузовиков «Урал» в Челябинской области

О мобильных зубных кабинетах рассказал губернатор Алексей Текслер. «Еще один наглядный пример того, как помогаем фронту. Создали на базе наших “Уралов” передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил глава региона.