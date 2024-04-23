Движение поездов на МЦД-2 восстановлено

В ведомстве уточнили, что поезда временно следуют без остановки на станции Печатники. Дептранс попросил пассажиров пользоваться встречными поездами или станцией Текстильщики для пересадки с метро на D2 в сторону Нахабина.
В департаменте отметили, что ряд поездов, в том числе в часы массового передвижения людей, проследует с задержкой. Дептранс совместно с МЖД принимает меры для сокращения опозданий, заключили в ведомстве.
Ранее задержка трамваев № 17 произошла на проспекте Мира в районе остановки «Улица Сергея Эйзенштейна». Маршрут временно изменили. После небольшой задержки движение трамваев восстановили, рассказали в Дептрансе.