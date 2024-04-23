Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов на МЦД-2 восстановлено

Движение поездов возобновлено на МЦД-2 в сторону Нахабина. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что поезда временно следуют без остановки на станции Печатники. Дептранс попросил пассажиров пользоваться встречными поездами или станцией Текстильщики для пересадки с метро на D2 в сторону Нахабина.

В департаменте отметили, что ряд поездов, в том числе в часы массового передвижения людей, проследует с задержкой. Дептранс совместно с МЖД принимает меры для сокращения опозданий, заключили в ведомстве.

Ранее задержка трамваев № 17 произошла на проспекте Мира в районе остановки «Улица Сергея Эйзенштейна». Маршрут временно изменили. После небольшой задержки движение трамваев восстановили, рассказали в Дептрансе.

РЖД