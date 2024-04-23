Мерзлякова снова раскритиковала работу екатеринбургских полицейских с мигрантами

«Мы должны знать, кто приглашает мигрантов, и они должны нести своего рода ответственность за то, что происходит. Иногда приезжают без прививок, а потом выясняется, что у них какой-то вирус бродит. Всего этого нельзя допустить. В определенных сферах мы все-таки будем принимать труд мигрантов, прежде всего они остаются востребованными в строительстве. Поэтому, если “Брусника” берет на себя мигранта, значит она берет на себя определенную ответственность за него. То же касается и такси — если таксопарк принимает мигранта, он несет полную ответственность за этого иммигранта и за то, где он проживает, какую зарплату получает и как себя ведет в обществе», — подчеркнула Мерзлякова.