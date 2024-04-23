Названы муниципалитеты Кубани, где больше всего людей заражаются коронавирусом

Краснодар, Новороссийск и Северский район вошли в тройку муниципалитетов-лидеров по заболеваемости коронавирусом по итогам недели с 15 по 21 апреля. Большинство заболевших — женщины. Умер от коронавируса за отчетный период в регионе один пациент, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на краевой оперштаб.