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Названы муниципалитеты Кубани, где больше всего людей заражаются коронавирусом

Всего за неделю в регионе выявили 335 случаев заболевания.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, Новороссийск и Северский район вошли в тройку муниципалитетов-лидеров по заболеваемости коронавирусом по итогам недели с 15 по 21 апреля. Большинство заболевших — женщины. Умер от коронавируса за отчетный период в регионе один пациент, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на краевой оперштаб.

На Краснодар приходится 33% случаев коронавируса. В кубанской столице зафиксировано 112 заболевших. В Новороссийске «короной» заболели 27 человек, в Северском районе — 18. В пятерку муниципалитетов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом также входят: Армавир (15 чел.) и Сочи (14).

Среди 335 заболевших свыше двухсот женщин и ста мужчин, в том числе около 50 детей. Самому младшему пациенту — один месяц, старшему — 94 года.

С осложнениями с 15 по 21 апреля госпитализировали 85 кубанцев, выписали после выздоровления — 415 пациентов.

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