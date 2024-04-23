Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду.
В идеале лучше отказаться от жирной, сладкой и слишком солёной еды. Однако употребление вредной пищи раз в две недели не принесёт большого вреда здоровью, рассказала российский врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
Как объяснила доктор, избыток жиров, соли и сахара в рационе вредит сердцу, сосудам и повышает риск ожирения. Раз в две недели можно позволить съесть что-нибудь неполезное. При этом важно, чтобы вредная еда не привела к избытку калорий в этот день.
Смягчить вред от фастфуда помогут овощи и фрукты: они богаты клетчаткой, которая может впитать часть вредных трансжиров.