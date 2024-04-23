Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду.

Как объяснила доктор, избыток жиров, соли и сахара в рационе вредит сердцу, сосудам и повышает риск ожирения. Раз в две недели можно позволить съесть что-нибудь неполезное. При этом важно, чтобы вредная еда не привела к избытку калорий в этот день.