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На Крымском мосту запустили движение

Крымский мост перекрывали на 13 минут 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 апреля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение по транспортному переходу временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 16.11. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 16.24 стало известно, что ограничения сняли.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.