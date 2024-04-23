На Крымском мосту запустили движение

Во вторник, 23 апреля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение по транспортному переходу временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 16.11. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 16.24 стало известно, что ограничения сняли.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.