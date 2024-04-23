Ростовчане боятся ходить в Левобережный парк по вечерам

«Напрочь отсутствует освещение на всем протяжении маршрута от Ворошиловского моста до перекрестка в сторону стадиона “Ростов Арена”, особенно опасно на пешеходном переходе. Лично была неоднократно свидетелем того, как пешеходы на зебре могли пострадать при входе в парк, так как вынуждены переходить дорогу в полной темноте. С учетом того, что начинается летний сезон и увеличивается поток пешеходов, вероятность ДТП повышается каждый день», — написала автор заявления.