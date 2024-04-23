Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчане боятся ходить в Левобережный парк по вечерам

Ростовская область, 23 апреля 2024. DON24.RU. В темное время суток ростовчане опасаются ходить пешком в Левобережный парк из-за отсутствия освещения на пешеходном переходе. Об этом горожанка рассказала на сайте по благоустройству донской столицы.

«Напрочь отсутствует освещение на всем протяжении маршрута от Ворошиловского моста до перекрестка в сторону стадиона “Ростов Арена”, особенно опасно на пешеходном переходе. Лично была неоднократно свидетелем того, как пешеходы на зебре могли пострадать при входе в парк, так как вынуждены переходить дорогу в полной темноте. С учетом того, что начинается летний сезон и увеличивается поток пешеходов, вероятность ДТП повышается каждый день», — написала автор заявления.

Как уточняет портал, по данному обращению уже назначается исполнитель.