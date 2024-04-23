Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Челябинска в Минск с 21 мая

Отмечается, что полеты, как планируется, будут осуществляться каждый вторник. Также сказано, что Челябинск станет четвертым направлением указанной авиакомпании в Национальный аэропорт «Минск». Так, самолеты из Челябинска будут вылетать в 13.30 и приземляться в Минске в 15 часов. Время в пути составит 3 часа 30 минут.