Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Челябинска в Минск с 21 мая

Российская компания Red Wings запускает прямой рейс из Челябинска в Минск с 21 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».
«С 21 мая авиакомпания Red Wings открывает авиасообщение между Челябинском и Минском», — сказано в сообщении.
Отмечается, что полеты, как планируется, будут осуществляться каждый вторник. Также сказано, что Челябинск станет четвертым направлением указанной авиакомпании в Национальный аэропорт «Минск». Так, самолеты из Челябинска будут вылетать в 13.30 и приземляться в Минске в 15 часов. Время в пути составит 3 часа 30 минут.
Говорится, что из Минска самолеты будут вылетать в 16 часов и приземляться в Челябинске в 21.10. В пресс-службе обратили внимание на то, что билеты на авиарейсы уже можно приобрести.