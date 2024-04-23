В Казани на Голубых озерах официально запретили купание и дайвинг. Также посещать это место можно будет только днем. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно документу, запрещается погружение с аквалангом или со специальными снаряжениями в Малое Голубое, Большое Голубое, Проточное озера. Однако исключением являются проведение научных исследований. А купаться можно будет в специально отведенных для этого местах.
Кроме того, посещать территорию будет запрещено с мая по август — с 22:00 до 5:00, с сентября по апрель — с 18:00 до 8:00.
Напомним, в Казани на благоустройство Голубых озер за два года направят 329 миллионов рублей.