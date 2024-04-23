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В Казани на Голубых озерах официально запретили купание и дайвинг

Посещать это место можно будет только днем.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на Голубых озерах официально запретили купание и дайвинг. Также посещать это место можно будет только днем. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, запрещается погружение с аквалангом или со специальными снаряжениями в Малое Голубое, Большое Голубое, Проточное озера. Однако исключением являются проведение научных исследований. А купаться можно будет в специально отведенных для этого местах.

Кроме того, посещать территорию будет запрещено с мая по август — с 22:00 до 5:00, с сентября по апрель — с 18:00 до 8:00.

Напомним, в Казани на благоустройство Голубых озер за два года направят 329 миллионов рублей.

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