Топ стран с огромными расходами на оборону

В 2023 году на НАТО, в составе которой на тот момент была 31 страна, пришлось 1,341 трлн долларов военных расходов — это 55% от всех мировых. Оборонный бюджет США увеличился на 2,3% — до 916 млрд или 68% от общих военных расходов государств-членов альянса. В прошлом году большинство его европейских участников также повысили свои военные расходы, их доля в совокупном бюджете достигла 28% — самый высокий показатель за десятилетие. Остальные 4% приходятся на Канаду и Турцию. Среди европейских государств в период с 2022 по 2023 год сильнее всего нарастила свои военные расходы Польша — на 75% до отметки в 31,6 млрд. Это 14-й по размеру.