Синоптики предупредили о заморозках в Беларуси в среду

В четверг, 25 апреля, днем на юго-восток страны начнут распространяться теплые воздушные массы с Балкан. Повсеместно пройдут дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +4 до +10°С, днем — от +9°С (на западе) до +21°С (на востоке).