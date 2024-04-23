Синоптики предупредили о заморозках в Беларуси в среду

По информации синоптиков, ночью в ближайшие сутки погодные условия в стране будут определять малоактивный атмосферный фронт, а утром и днем — фронтальные разделы циклона, центр которого находится над западом Украины.
«Облачно, ночью — с прояснениями. Ночью по югу страны пройдут кратковременные дожди, утром и днем во многих районах ожидаются дожди, местами сильные с грозами».
Ветер будет восточного направления, ночью — слабый, днем — порывистый. Ночью по северной половине Беларуси прогнозируются заморозки до 0..-3°С, в южной части температура составит от +1 до +7°С; днем — от +8 до +14°С.
В четверг, 25 апреля, днем на юго-восток страны начнут распространяться теплые воздушные массы с Балкан. Повсеместно пройдут дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +4 до +10°С, днем — от +9°С (на западе) до +21°С (на востоке).