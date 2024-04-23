Главные новости к вечеру 23 апреля

Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины

Состав и структура вооруженных сил РФ будет усовершенствована «соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками».



Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает это.



Клишас подтвердил дату инаугурации Владимира Путина

Инаугурация состоится 7 мая, накануне сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.



Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году

Акция пройдет в различных форматах в более чем ста странах.



Власти Калининграда прокомментировали заявление Шольца о Канте

Канцлер посчитал, что российские власти пытаются «любой ценой присвоить Канта и его работы», тогда как представления философа о мире идут вразрез с политикой Москвы.