Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины
Состав и структура вооруженных сил РФ будет усовершенствована «соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками».
Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает это.
Клишас подтвердил дату инаугурации Владимира Путина
Инаугурация состоится 7 мая, накануне сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.
Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году
Акция пройдет в различных форматах в более чем ста странах.
Власти Калининграда прокомментировали заявление Шольца о Канте
Канцлер посчитал, что российские власти пытаются «любой ценой присвоить Канта и его работы», тогда как представления философа о мире идут вразрез с политикой Москвы.
Главные новости к вечеру 23 апреля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины