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Главные новости к вечеру 23 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины
Состав и структура вооруженных сил РФ будет усовершенствована «соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками».

Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает это.

Клишас подтвердил дату инаугурации Владимира Путина
Инаугурация состоится 7 мая, накануне сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году
Акция пройдет в различных форматах в более чем ста странах.

Власти Калининграда прокомментировали заявление Шольца о Канте
Канцлер посчитал, что российские власти пытаются «любой ценой присвоить Канта и его работы», тогда как представления философа о мире идут вразрез с политикой Москвы.