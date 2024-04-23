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Нижегородцы сообщили о звуках стрельбы в Сормове

Странные звуки услышали в районе улицы Свободы.

Звуки стрельбы в Сормовском районе Нижнего Новгорода оказались плановыми учениями. Так заявили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сегодня, 23 апреля, днем жители Сормова пожаловались на странные звуки, которые походили на стрельбу. Шум исходил в районе улицы Свободы.

Позже в региональном МВД подтвердили, что это всего лишь плановые учения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подросток заставлял младшеклассников выкрикивать нацистские лозунги в школе.