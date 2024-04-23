Нижегородцы сообщили о звуках стрельбы в Сормове

Звуки стрельбы в Сормовском районе Нижнего Новгорода оказались плановыми учениями. Так заявили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сегодня, 23 апреля, днем жители Сормова пожаловались на странные звуки, которые походили на стрельбу. Шум исходил в районе улицы Свободы.
Позже в региональном МВД подтвердили, что это всего лишь плановые учения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подросток заставлял младшеклассников выкрикивать нацистские лозунги в школе.