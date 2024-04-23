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Почти 55 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Регистрация для сдачи Централизованного тестирования (ЦТ) завершилась в Беларуси, сообщает Минобразования.

Источник: Sputnik.by

Ведомство напомнило, что регистрация проходила с 9 по 22 апреля на базе 40 учреждений высшего и среднего специального образования. Всего зарегистрировалось 54,9 тысячи абитуриентов. Это почти столько же, сколько было в 2023 году.

Самыми популярными предметами, как и в прошлом году, стали:

  • английский язык (14,4 тысячи абитуриентов),
  • физика (13,4 тысячи),
  • математика (9,5 тысячи),
  • русский язык (9,4 тысячи).

«Обращаем внимание, что перерегистрация абитуриентов, которые по уважительной причине не смогут пройти ЦТ в основные дни, для участия в тестировании в резервные дни будет проводиться с 10 по 14 июня».

напомнили в Минобре.

ЦТ пройдет по 15 учебным предметам. В текущем году тестирование состоится 27 и 30 мая, а также 3 и 6 июня. Резервные дни сдачи назначены на 19, 21 и 23 июня.

Ранее сообщалось, что в этом году поступать в белорусские вузы на бюджет смогут и россияне, которые сдадут ЕГЭ. Это работает для 125 специальностей в ряде институтов и университетов.

образование