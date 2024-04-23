Электронный портал об узниках концлагерей создадут в Беларуси

Создать тематический информационный ресурс предложили бывшие узники концлагерей, рассказал Максим Мисько. «Благодарим за такую инициативу, принимаем ваше поручение и обязуемся исполнить. Понимаем, как больно для вас вновь окунаться в те события. Но, поверьте, это сейчас так необходимо для нас и молодых ребят. Мы подключим молодежь, чтобы они взяли интервью у бывших узников, кто еще в состоянии поделиться своими историями», — добавил председатель фонда.