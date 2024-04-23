Электронный портал об узниках концлагерей создадут в Беларуси

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписали митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира» Максим Мисько и директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Олег Воинов. Церемония подписания прошла во время круглого стола «Узники. Память: 1941−1945».
«Нам важно сохранить память о тех печальных днях, событиях, которые не могут не затрагивать самые глубины человеческого сердца, — сказал митрополит Вениамин. — Этот проект задуман для того, чтобы помнили, знали историю, берегли наследие, которое имеем, постарались не допустить ничего подобного на нашей белорусской земле». По мнению владыки, нужно окружить вниманием и заботой тех, кто прошел через испытания военного времени.
Олег Воинов отметил, что информация об узниках концлагерей есть в Национальном архиве Беларуси, областных архивах. Для сбора данных Беларусь обратится в другие страны, в том числе Россию. «Общество не может развиваться без всестороннего изучения, обобщения и использования исторического опыта, — подчеркнул он. — Проект поможет открыть неизвестные страницы истории, передать историческую правду, основанную на архивных документах, будущим поколениям».
Создать тематический информационный ресурс предложили бывшие узники концлагерей, рассказал Максим Мисько. «Благодарим за такую инициативу, принимаем ваше поручение и обязуемся исполнить. Понимаем, как больно для вас вновь окунаться в те события. Но, поверьте, это сейчас так необходимо для нас и молодых ребят. Мы подключим молодежь, чтобы они взяли интервью у бывших узников, кто еще в состоянии поделиться своими историями», — добавил председатель фонда.
Сайт Uznik.by расскажет об узниках концлагерей, находящихся как на территории Беларуси, так и других стран. В каталог будут включены данные о гражданах, угнанных на принудительные работы в период 1941—1945 годов.
Старт реализации проекта приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Завершить работу над порталом планируется в течение года — к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие узники фашистских концлагерей, приехавшие со всей Беларуси. Они поделились воспоминаниями о пережитых ужасах, привезли старые фотографии. Началась встреча с показа документального фильма о геноциде белорусского народа.