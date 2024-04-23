Гроза, дождь, пыльная буря: какая погода будет 24 апреля

Под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков.
По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал.
На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 1−8 градусов мороза, днем до 3−13 градусов тепла, в центре ночью до 0−5 градусов мороза, днем до 5−15 градусов тепла.
Штормовые предупреждения
В связи с продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в Абайской области (Кокпектинский район) и Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровня воды на реках, возможно превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.
В Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью на северо-западе, днем на большей части Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, град, шквал. Днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с.
На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15−20 м/с.
Днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Днем на северо-востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23 м/с,
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с.
Утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Утром и днем в центре, на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в центре, на западе области 15−20 м/с. В центре, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
На севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. На северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный, на севере, юге области 15−20, порывы 23 м/с.
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15- 20 м/с.
На западе, юге, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго- западный, западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 10−12 градусов тепла.