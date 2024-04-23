Гроза, дождь, пыльная буря: какая погода будет 24 апреля

В связи с продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в Абайской области (Кокпектинский район) и Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровня воды на реках, возможно превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.