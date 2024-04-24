Улица Чернореченская станет трехполосной в Самаре

При этом завершения маневра не придется ждать тем, кому нужно повернуть налево. На участке уложат высокопрочное асфальтобетонное покрытие. Также примерно через неделю в тех местах, где нет пересечений с ремонтируемыми сетями, начнут ремонтировать тротуары.