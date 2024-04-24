Улица Чернореченская станет трехполосной в Самаре

В Самаре в рамках комплексного благоустройства на улице Чернореченской сделают дополнительную полосу проезжей части. Автомобильной дорогой займутся после перекладки инженерных коммуникаций.
— В результате благоустройства движение на этом участке Чернореченской ожидается более интенсивным. По этой причине решили изменить схему организации движения. Планируется уширение автодороги при подъезде к улице Владимирской, — рассказали в администрации Самары.
Переустроить двухполосную проезжую часть необходимо, чтобы потом избежать скопления транспорта у пересечения с Владимирской. Поэтому предусмотрено три полосы. Там, где сейчас бордюр, начнется дополнительная полоса в направлении «из города». Водители смогут беспрепятственно поворачивать с улицы Чернореченской направо.
При этом завершения маневра не придется ждать тем, кому нужно повернуть налево. На участке уложат высокопрочное асфальтобетонное покрытие. Также примерно через неделю в тех местах, где нет пересечений с ремонтируемыми сетями, начнут ремонтировать тротуары.
Сейчас отставаний от графиков нет, как и отклонений от проектных решений. Специалисты перекладывают две тепловые сети, расположенные поперек улицы Чернореченской. Меняют и сети холодного водоснабжения и канализации, которые проходят вдоль улицы. Отдельно ремонтируются два газовых ввода и модернизируют систему электроснабжения.