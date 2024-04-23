Собянин рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по проверке системы теплоснабжения города.
— С мая по август городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и так далее, — рассказал мэр.
За четыре месяца специалисты подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе 34,6 тысячи многоквартирных домов.
— Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду завершим до 25 августа, — заявил Сергей Собянин.
Кроме того, по программе капремонта в этом году обновят инженерные системы и конструктивные элементы в свыше 2,3 тысячи домов.
Также мэр сообщил, что теперь у «Московской технической школы» есть общий модуль «Новые производственные технологии».
— В рамках направления инженеры будут осваивать актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий, — пояснил он.
Сергей Собянин напомнил, что «Московская техническая школа» запущена в 2021 году для повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий. Обучение уже прошли свыше 2,2 тысячи человек. Планируется открыть еще два направления.