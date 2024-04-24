Профессор КФУ предупредил об опасности участившихся северных сияний в Татарстане

«Магнитные бури происходят из-за того, что силовые магнитные линии, выходя из одного пятна на Солнце, заходят в другое пятно, вследствие чего солнечная материя сжимается, происходит взрыв. В процессе него выделяется поток заряженных частиц — солнечный ветер, который способен пробить магнитные линии Земли и ионизировать воздух. Сияние — это не что иное как ионизированный воздух», — поделился эксперт с медиапорталом вуза.