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Профессор КФУ предупредил об опасности участившихся северных сияний в Татарстане

В последние годы в Татарстане довольно часто наблюдаются сияния, подобные северным.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°

Высокая частота этого ранее редчайшего для наших широт явления говорит об ослаблении магнитного поля Земли и недостаточной защите от воздействия солнечного ветра, несущего угрозу для человека. Об этом заявил директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев.

На днях сияния попали на фото очевидцев в Сабинском, Тукаевском и Агрызском районах. Природное явление было вызвано мощной вспышкой на Солнце.

«Магнитные бури происходят из-за того, что силовые магнитные линии, выходя из одного пятна на Солнце, заходят в другое пятно, вследствие чего солнечная материя сжимается, происходит взрыв. В процессе него выделяется поток заряженных частиц — солнечный ветер, который способен пробить магнитные линии Земли и ионизировать воздух. Сияние — это не что иное как ионизированный воздух», — поделился эксперт с медиапорталом вуза.

Он напомнил, что сияния могут быть разных цветов. При этом оттенок зависит от состава и уровня загрязненности атмосферы.