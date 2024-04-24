Как дела, Толстушка? Почему самка леопарда, которую опекает «Комсомолка», пока не красуется перед камерами

Помните пятнистую подопечную «Комсомольской правды»? В 2023 году мы взяли под опеку* обитательницу приморского национального парка. Леопардессу назвали Толстушкой в честь еженедельника. Но за прошедший год наша «комсомолочка» затаилась, даже перед камерами фотоловушек позировала всего два раза. Что же случилось? Неужто у Толстушки появились комплексы? Или заболела? Мы заволновались. Оказывается, у леопардессы действительно мог быть повод укрыться от посторонних взгляд.