Как дела, Толстушка? Почему самка леопарда, которую опекает «Комсомолка», пока не красуется перед камерами

Помните пятнистую подопечную «Комсомольской правды»? В 2023 году мы взяли под опеку* обитательницу приморского национального парка. Леопардессу назвали Толстушкой в честь еженедельника. Но за прошедший год наша «комсомолочка» затаилась, даже перед камерами фотоловушек позировала всего два раза. Что же случилось? Неужто у Толстушки появились комплексы? Или заболела? Мы заволновались. Оказывается, у леопардессы действительно мог быть повод укрыться от посторонних взгляд.
Специалисты парка «Земля леопарда» подозревают, что объяснение тому — материнство. Однажды Толстушка пробежала мимо объектива, явно торопясь куда-то по своим делам. А через несколько месяцев фотоловушка «поймала» ее ночью, когда хищница пробиралась по густому подлеску. Скорее всего, самке нужно потратить время на воспитание малышей.
— Редкое появление Толстушки «на людях» может свидетельствовать о том, что она снова стала мамой.
(В 2022 году Толстушечка родила двух котят, а один малыш из двойни был признан «Землей леопарда» самым милым котенком того года!).
Хищнице нужно опекать выводок, и она становится гораздо осторожнее. Самих котят из нового выводка камеры пока не фиксировали.
Судя по снимкам, у подопечной издательского дома счастливая жизнь. Мы детально осмотрели кадры с сотрудниками нацпарка: не нашли следов ран на теле, а еще упитана и полностью соответствует имени. Вероятно, и с рационом все в порядке.
А вообще до материнства Толстушка была той еще звездочкой. Самка появлялась на снимках во время охоты (принюхивалась к чему-то на земле) и даже изучала камеры, по-детски тыкаясь в них носом.
Сейчас Толстушке около шести лет — в самом расцвете сил.
А что же Сочи?
Первой пятнистой, которую издательский дом взял под опеку в 2014, была хищница Сочи — названная в честь Олимпиады. Она тоже многодетная мама. В 2015 году она вошла в число счастливых мамочек, которые подарили «Земле леопарда» рекордное количество котят — тогда здесь в общей сложности родилось сразу 16 маленьких леопардов. Хотя позже ее активность снизилась. В последнее время Сочи гуляет одна.
Ей уже более 12 лет. Новостей о ней все меньше и меньше. В последний раз фотоловушки фиксировали ее в середине 2023 года. На кадрах она неспешно проходит мимо, при этом выглядит здоровой и сытой.
А затем самка, считают специалисты, решила уйти в сторону Китая, за пределы заповедных земель. Неплохой вариант для пенсии.
К СЛОВУ
5 апреля национальному парку исполнилось 12 лет. В этот день, по традиции, специалисты заповедной территории озвучивают актуальное число обитающих в Приморском крае редчайших в мире крупных кошек, занесенных в Красную книгу. С 35 особей число выросло до 129!
СПРАВКА
*Официально программа называется «Хранитель леопарда». Это титул, который присваивается человеку или организации за вклад в дело сохранения природы Дальнего Востока и редких краснокнижных животных. Хранитель берет под символическую опеку дальневосточного леопарда и выбирает ему имя. Периодически он материально помогает нацпарку, а многие даже приезжают в нацпарк, чтобы узнать, как дела у «крестника». Среди хранителей полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, актер Стивен Сигал, зоолог Николай Дроздов, певец Дима Билан.