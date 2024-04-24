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«Как удобно стало»: изменения в крупном районе восхитили жителей Владивостока

«Народ в восторге», — реагируют люди в соцсетях.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке расширили проезд на одном из сложных перекрестков.

В этом году администрация города включила в перечень объектов, благоустраиваемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Фото обновки показал Telegram-канал «kpdvru» (18+).

Уже расширили проезд, сделали пешеходную связь и подпорную стену. Отметим, что о работах стало известно после присвоения территории авторынка «Зеленый угол».

«Как удобно стало»;

«Народ в восторге»;

«Лишь бы не развалилось всё».