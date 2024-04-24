«Как удобно стало»: изменения в крупном районе восхитили жителей Владивостока

Во Владивостоке расширили проезд на одном из сложных перекрестков.
В этом году администрация города включила в перечень объектов, благоустраиваемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Фото обновки показал Telegram-канал «kpdvru» (18+).
Уже расширили проезд, сделали пешеходную связь и подпорную стену. Отметим, что о работах стало известно после присвоения территории авторынка «Зеленый угол».
«Как удобно стало»;
«Народ в восторге»;
«Лишь бы не развалилось всё».