«Как удобно стало»: изменения в крупном районе восхитили жителей Владивостока

В этом году администрация города включила в перечень объектов, благоустраиваемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Фото обновки показал Telegram-канал «kpdvru» (18+).