Есть порох в пороховницах и краска в баллоне: бабушка-графитчица испортила подъезд во Владивостоке

Жители одного из подъездов в доме на Сафонова, 14, были изрядно расстроены с утра, обнаружив, что стены их подъезда ночью кто-то испачкал черной краской. Тем досаднее, что в подъезде только что провели косметический ремонт, покрасив стены на деньги, собранные жильцами. И каково было их изумление, когда выяснилось, что безобразные «граффити» на стены нанесли не случайно забредшие в подъезд подростки, а почтенного возраста жительница дома. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Владивосток».