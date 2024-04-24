Есть порох в пороховницах и краска в баллоне: бабушка-графитчица испортила подъезд во Владивостоке

Жители одного из подъездов в доме на Сафонова, 14, были изрядно расстроены с утра, обнаружив, что стены их подъезда ночью кто-то испачкал черной краской. Тем досаднее, что в подъезде только что провели косметический ремонт, покрасив стены на деньги, собранные жильцами. И каково было их изумление, когда выяснилось, что безобразные «граффити» на стены нанесли не случайно забредшие в подъезд подростки, а почтенного возраста жительница дома. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Вычислить» хулиганку помогла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. На кадрах видно, как примерно в половину первого ночи пожилая женщина выходит из квартиры, достает баллон с краской и начинает буквально заливать «свежие» стены черной краской.
Что побудило пенсионерку на такой странный поступок — доподлинно неизвестно. Возможно, бабушке не понравился новый цвет стен. А быть может, просто накрыли в ночи воспоминания бурной юности и захотелось тряхнуть стариной. Или и вовсе у женщины родился коварный план обвинить в вандализме соседских детей.
Как бы то ни было, административный кодекс квалифицирует такие действия как мелкое хулиганство, за которое можно получить штраф до тысячи рублей или отсидеть под арестом 15 суток. Ну и, вполне вероятно, бабушке придется возместить ущерб соседям за повреждение общей собственности — на ремонт подъезда они «скидывались» все вместе.