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Утро в Хабаровске:+11°С, 693 МКД и 480 зданий без горячей воды

Оперативная информация от единой городской диспетчерской службы.

Источник: Reuters

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 24 апреля отключений холодной воды нет. Два дома по пер. Дзержинского, 11, 11Б остаются без центрального отопления. Из-за повреждения в ТК горячая вода отсутствует в 35 домах, одном лечебном учреждении и в 44 административных учреждениях. В соответствии со Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год, утвержденным администрацией города Хабаровска проходят испытания на максимальную температуру теплоносителя тепломагистрали зоны Хабаровской ТЭЦ-2. Без горячей воды остались 658 домов, 52 детских сада и учебных заведений, 41 медучреждений, 82 домов частного сектора и 343 административных здания.

Вчера днем на дорогах краевого центра работали 36 единицы техники, ночью — 10. С магистралей города убраны и вывезены 469 мешков мусора.

За нарушение правил парковки с дорог города эвакуировано 10 авто. Произошло 20 ДТП. За сутки зафиксированы 2 пожара и 5 возгораний.

На пульт «03» поступило 622 вызова.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 495 единиц общественного транспорта: 24 трамвая, 20 троллейбусов, 451 автобус.

В связи с транспортными заторами возможны отклонения от установленного расписания движения маршрутов, увеличение интервалов движения между транспортными средствами.

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 57 техногенных пожаров из них в жилом секторе — 4, на прочих объектах — 53. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 228 единиц техники и 798 человек.

По данным космического мониторинга на территории края зарегистрировано 58 термических аномалий.

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 24 апреля опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Граница вскрытия реки Амур сохраняется в Комсомольском районе ниже с. Малмыж, у г. Комсомольска — подвижки льда.

На 4 дня раньше нормы отмечаются подвижки льда у с. Нижнетамбовское. Интенсивность подъема уровней воды 27−84 см/сутки. Подтоплена пойма реки у с. Малмыж на глубину 0,4 м. У сс. Елабуга, Малмыж продолжается ледоход различной интенсивности.

В Верхнебуреинском районе на 6 дней раньше нормы отмечаются подвижки льда на р. Бурея у с. Усть-Умальта.

В районе им. П. Осипенко на р. Амгунь у с. П. Осипенко на 7 дней раньше нормы отмечается ледоход на протоке.

В Тугуро-Чумиканском районе на р. Уда у с. Удское на 9 дней раньше нормы отмечаются подвижки льда.

Подтоплены поймы рек Бурея, Уссури, Подхоренок, Хор, Кия, Манома, Силинка на глубину 0,2−1,1 м.

На Амуре у г. Хабаровска уровни воды выше обычных на 0,6 м.

Вскрытие реки Амур: у г. Комсомольска-на-Амуре ожидается 24—27 апреля, с подъемом уровней воды до отметок 400−450 см (НЯ450); у с. Нижнетамбовское — 26—29 апреля, с дополнительным подъемом уровня воды до отметок 700−750 см (НЯ650/ОЯ850). При образовании льда у с. Нижнетамбовское возможен подъем уровня воды до отметок 800−850 см. Имеется вероятность подтопления дорог местного значения, низких мест населенных пунктов, расположенных в пойме реки.

Радиационный фон в крае колеблется от 0,09 до 0,13 мкЗв/ч, что в пределах естественных фоновых значений (до 0,26 мкЗв/ч).

Солнечная активность — умеренная. Геомагнитное поле — от спокойного до неустойчивого. Вероятность магнитной бури 10%.

Восход солнца — 05:53, закат — 20:04, долгота дня — 14:10 (+3:17).

ЖКХ