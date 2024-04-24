Утро в Хабаровске:+11°С, 693 МКД и 480 зданий без горячей воды

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 24 апреля отключений холодной воды нет. Два дома по пер. Дзержинского, 11, 11Б остаются без центрального отопления. Из-за повреждения в ТК горячая вода отсутствует в 35 домах, одном лечебном учреждении и в 44 административных учреждениях. В соответствии со Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год, утвержденным администрацией города Хабаровска проходят испытания на максимальную температуру теплоносителя тепломагистрали зоны Хабаровской ТЭЦ-2. Без горячей воды остались 658 домов, 52 детских сада и учебных заведений, 41 медучреждений, 82 домов частного сектора и 343 административных здания.