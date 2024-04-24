Дождь и ветер накроет Приморье 24 апреля

Погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в южной половине края ожидается дождь, местами сильный, на остальной территории местами небольшой дождь. На побережье местами туман. Ветер северный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха +3…+21°C.