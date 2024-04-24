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Дождь и ветер накроет Приморье 24 апреля

Во Владивостоке пасмурно и ветрено.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 37% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в южной половине края ожидается дождь, местами сильный, на остальной территории местами небольшой дождь. На побережье местами туман. Ветер северный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха +3…+21°C.

Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+6°С.

В Уссурийске переменная облачность, дождь, временами сильный. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°C.

В Находке облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°C.