Дождь и ветер накроет Приморье 24 апреля

Погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в южной половине края ожидается дождь, местами сильный, на остальной территории местами небольшой дождь. На побережье местами туман. Ветер северный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха +3…+21°C.
Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+6°С.
В Уссурийске переменная облачность, дождь, временами сильный. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°C.
В Находке облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°C.