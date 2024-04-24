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«Боялись из дома выйти»: ночной дебош перепугал жителей многоэтажки во Владивостоке

«Грохот и крики жуткие», — делятся люди в соцсетях.

Жители дома по улице Крыгина, 36 во Владивостоке рассказали о возмутительном случае в подъезде. По словам жильцов, ночью они услышали шум на 11-м этаже. Оказалось, что группа неизвестных устроила посиделки с алкоголем прямо на лестничной площадке, которые продолжались примерно до 4 часов утра. Также люди слышали звуки, похожие на выстрелы.

Утром жильцы дома обнаружили в подъезде горы мусора, побитое окно и лужи мочи под дверями квартир, пишет Telegram-канал «newsvlru» (18+).

Приморцы прокомментировали ситуацию в соцсетях:

«Боялись из дома выйти»;

«Это полный беспредел»;

«Грохот и крики жуткие».