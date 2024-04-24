«Боялись из дома выйти»: ночной дебош перепугал жителей многоэтажки во Владивостоке

Жители дома по улице Крыгина, 36 во Владивостоке рассказали о возмутительном случае в подъезде. По словам жильцов, ночью они услышали шум на 11-м этаже. Оказалось, что группа неизвестных устроила посиделки с алкоголем прямо на лестничной площадке, которые продолжались примерно до 4 часов утра. Также люди слышали звуки, похожие на выстрелы.
Утром жильцы дома обнаружили в подъезде горы мусора, побитое окно и лужи мочи под дверями квартир, пишет Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Приморцы прокомментировали ситуацию в соцсетях:
«Боялись из дома выйти»;
«Это полный беспредел»;
«Грохот и крики жуткие».