«Боялись из дома выйти»: ночной дебош перепугал жителей многоэтажки во Владивостоке

Жители дома по улице Крыгина, 36 во Владивостоке рассказали о возмутительном случае в подъезде. По словам жильцов, ночью они услышали шум на 11-м этаже. Оказалось, что группа неизвестных устроила посиделки с алкоголем прямо на лестничной площадке, которые продолжались примерно до 4 часов утра. Также люди слышали звуки, похожие на выстрелы.