Китайский город Жаохэ для хабаровчан станет доступен раньше Фуюаня

— Участок Уссури в районе пограничного перехода Покровка — Жаохэ нами уже открыт и движение по нему может осуществляться. Сейчас все зависит от китайской стороны, с нашей все готово, — отметил руководитель «Амурводпути» Александр Савин. Также он добавил, что все средства навигационного оборудования установлены и приняты к эксплуатации, поэтому грузовой китайский паром, который перевозит автобусы и автомобили, уже может начать движение.