Китайский город Жаохэ для хабаровчан станет доступен раньше Фуюаня

В Хабаровске на этой неделе закончат работу координационные советы и смешанная российско-китайская комиссия по судоходству на пограничных реках, которые определят даты открытия международных линий Хабаровск — Фуюань на Амуре и Покровка — Жаохэ на Уссури. Сейчас туроператоры краевой столицы предполагают, что на китайском направлении будут работать только иностранные суда, а Жаохэ откроется российским туристам раньше Фуюаня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Окончательная дата открытия международной навигации станет известна к концу недели, но, скорее всего, Жаохэ откроется раньше. Мы пока ведем предварительную запись на 2 и 4 мая. С Фуюанем сложнее, он откроется, вероятно, позже. Может, 6 или 9 мая. Также к концу недели мы определимся и с ценами на путевки, — рассказала генеральный директор туристической компании «Зодиак» Ирина Бастракова.
В 2023 году, после завершения трехлетнего перерыва из-за пандемии, с линии Хабаровск — Фуюань ушли суда на подводных крыльях типа «Полесье» и «Лунтан», а их место заняли китайские теплоходы типа «Лунхан» и «Лункэ». Поскольку они являются тихоходными и их число меньше того, что ходило прежде, выросла стоимость путевок в приграничный китайский город.
Весной 2024 года пока непонятно, продолжится ли такая практика, так как китайские партнеры хабаровских турфирм не дали окончательной информации на этот счет. Что касается открытия направления на Жаохэ, то по Уссури в Бикинском районе плавание судов уже формально разрешено.
— Участок Уссури в районе пограничного перехода Покровка — Жаохэ нами уже открыт и движение по нему может осуществляться. Сейчас все зависит от китайской стороны, с нашей все готово, — отметил руководитель «Амурводпути» Александр Савин. Также он добавил, что все средства навигационного оборудования установлены и приняты к эксплуатации, поэтому грузовой китайский паром, который перевозит автобусы и автомобили, уже может начать движение.