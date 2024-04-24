В Иркутске возрождают народные дружины

— Хотелось бы сказать «каждый день», но тогда бы я слукавил. Выходим по возможности — все-таки люди у нас в дружине взрослые, у всех работа, семьи. Но стараемся дежурить как можно чаще, хотя бы по два-три человека. Самым большим составом выходим по праздникам — на Новый год, на 9 Мая. Патрулируем городок ИВАТУ, помогаем местному ТОСу поддерживать не только правопорядок, но и просто порядок: в выходные, например, субботник проводили. А в 2019 году ездили в Тулун помогать пострадавшим после наводнения, — рассказывает Александр Тетерюков, командир «Рубежа».