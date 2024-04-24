В Иркутске возрождают народные дружины

Несколько лет назад на улицах Иркутска вновь появились добровольные помощники полицейских.
Добровольная народная дружина «Рубеж» была создана в 2017 году по инициативе жителей городка ИВАТУ. С тех пор сменилось два состава: на смену тем, кто начинал благое дело, пришла молодежь. А дружинники продолжают выходить на дежурства.
— Хотелось бы сказать «каждый день», но тогда бы я слукавил. Выходим по возможности — все-таки люди у нас в дружине взрослые, у всех работа, семьи. Но стараемся дежурить как можно чаще, хотя бы по два-три человека. Самым большим составом выходим по праздникам — на Новый год, на 9 Мая. Патрулируем городок ИВАТУ, помогаем местному ТОСу поддерживать не только правопорядок, но и просто порядок: в выходные, например, субботник проводили. А в 2019 году ездили в Тулун помогать пострадавшим после наводнения, — рассказывает Александр Тетерюков, командир «Рубежа».
На вопрос «Зачем вам это?» Александр не задумываясь отвечает: «Мне нравится помогать людям». В свое время он участвовал в студенческих отрядах, работал в ДОСААФ, занимался с детьми, так что активная жизненная позиция для него привычна. Потому и пошел в дружинники.
— Нас часто спрашивают, почему такое странное название. Все просто: соболь — это наш зверь, сибирский, хитрый, смелый и ловкий. А 508 — это аудитория, где мы с однокурсниками часто собирались после лекций и где, собственно, родилась идея дружины, — рассказал Андрей Аригунов.
В дружине около 50 человек, но состав постоянно меняется — кто-то уходит, приходят новые желающие. Причем берут не только парней — девушек в отряде тоже немало. Дежурят дружинники в основном в центре города.
— Обычно мы выходим пару раз в неделю, в свободное от учебы время. Регистрируемся в отделе полиции, получаем маршрут от дежурного по смене. Наша задача — усиливать полицейские патрули численно, следить за тем, что происходит вокруг. Не так давно мы заметили пожилую женщину, которая вела себя странно, — оказалось, ей звонили мошенники, вымогали деньги. Мы смогли пресечь обман, — уточняет Аригунов.
Сейчас в Иркутске проходит регистрацию еще одна дружина, которая планирует работать в Октябрьском округе областного центра.
Поэтому, как подчеркнул вице-мэр Иркутска Андрей Южаков, мэрия города совместно с депутатским корпусом занимается возрождением народных дружин, стремится сделать это движение массовым.
В прошлом году в Иркутске было принято постановление, регламентирующее работу ДНД. В частности, в нем прописаны границы, в пределах которых могут быть созданы народные дружины (одна территория — одна дружина), отделения полиции, с которыми полагается сотрудничать добровольцам.
— При создании этого нормативного документа мы учитывали опыт других регионов страны. Изучили, проанализировали имеющиеся практики, взяли на заметку наиболее успешные из них. Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал постановление от ДНД в феврале этого года, — прокомментировал Андрей Южаков.
Кстати
С 2024 года муниципалитет Иркутска стал поддерживать дружинников материально.
— Для получения соответствующей выплаты им требуется выйти на дежурства не менее 10 раз в квартал, продолжительность каждой смены — не менее трех часов, — уточнил вице-мэр города Андрей Южаков.